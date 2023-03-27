Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TÜBİTAK 273 personel alacak
Giriş Tarihi: 27.3.2023 08:48

TÜBİTAK 273 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere 273 personel alımı gerçekleştirecek.

AA
TÜBİTAK 273 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu'nun, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (RUTE) ve Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) bünyesinde görev yapmak üzere 273 araştırmacı, AR-GE teknisyeni ile teknik ve destek personeli istihdam edilecek.

Başvurular 17 Nisan'a kadar yapılacak. Detaylı bilgiye TÜBİTAK (www.tubitak.gov.tr) ile Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sitelerinden ulaşılabilecek.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
TÜBİTAK 273 personel alacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA