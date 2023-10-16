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Giriş Tarihi: 16.10.2023 15:02

TÜBİTAK 3 gruptan personel alımı yapacak

TÜBİTAK, Kocaeli'de istihdam etmek üzere 9 itfaiyeci ile 4 iş sağlığı ve güvenliği teknisyeni olmak üzere 13 personel alımı yapacak.

AA
TÜBİTAK 3 gruptan personel alımı yapacak

TÜBİTAK'ın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre TÜBİTAK, "İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, "Sivil Savunma ve İtfaiyecilik", "İtfaiyecilik ve Sivil Savunma" bölümlerinde 9, "İş Sağlığı ve Güvenliği" ve "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği" bölümlerinde 4 kişi olmak üzere toplam 13 personel istihdam edecek.

Son başvuru tarihi 20 Ekim olarak belirlenen ilanlar için gerekli koşullar ve süreçler Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sitesinde yayımlanacak ve iş başvuruları bu sayfa üzerinden gerçekleştirilecek.

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TÜBİTAK 3 gruptan personel alımı yapacak
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