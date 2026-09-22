TÜBİTAK’a başvuru 5 Ekim’e uzatıldı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun farklı birimlerinde istihdam edeceği 660 personel için başvuru süresi uzatıldı. Daha önce 22 Eylül olarak açıklanan son başvuru tarihi 5 Ekim'e çekilirken, yeni personelin Ankara, Kocaeli'nin Gebze ilçesi ve Bursa'daki TÜBİTAK
birim ve enstitülerinde görevlendirilmesi planlanıyor. İstihdam programında teknik ve destek personeli ile AR-GE proje ve destek teknisyenleri de yer alıyor. TÜBİTAK ayrıca avukat, memur ve silahlı özel güvenlik görevlisi pozisyonlarında da yeni personel istihdam edecek. Böylece kurumun idari ve teknik altyapısının da yeni çalışanlarla desteklenmesi hedefleniyor.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör