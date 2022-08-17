TÜBİTAK'ın 2022 yılı "Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri"nin finali Antalya'da başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bilim ve Teknik dergisi tarafından ilk kez 1998'de Antalya-Saklıkent'te düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği, bu yıl Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıkları tarafından, Antalya Valiliği, Akdeniz Üniversitesi, Kepez Belediyesi ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) katkılarıyla TÜBİTAK'ın koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Astronomi meraklıları, 2 bin 500 metre yükseklikte bulunan Saklıkent'teki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde Türkiye'nin gözle inceleme yapılabilen en büyük teleskobuyla uzmanlar eşliğinde gökyüzünü inceleme fırsatı bulacak.

Yarın başlayacak etkinliğin açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra Antalya Valisi Ersin Yazıcı, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile katkı sağlayan kurumların temsilcileri ve davetlilerin katılımıyla yapılacak.