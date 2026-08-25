TÜİK açıkladı: Ağustos ayı sektörel güven endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ağustos ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini yayımladı.

Buna göre; Güven endeksi hizmet sektöründe %0,1 azaldı, perakende ticaret sektöründe %0,8 azaldı, inşaat sektöründe %0,4 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %0,1 oranında azalarak 111,9 değerini, perakende ticaret sektöründe %0,8 oranında azalarak 110,1 değerini ve inşaat sektöründe %0,4 oranında azalarak 83,1 değerini aldı.

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