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Giriş Tarihi: 25.08.2026 10:06

TÜİK açıkladı: Ağustos ayı sektörel güven endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Güven endeksi hizmet sektöründe %0,1 azaldı, perakende ticaret sektöründe %0,8 azaldı, inşaat sektöründe %0,4 azaldı.

TÜİK açıkladı: Ağustos ayı sektörel güven endeksi belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ağustos ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini yayımladı.

Buna göre; Güven endeksi hizmet sektöründe %0,1 azaldı, perakende ticaret sektöründe %0,8 azaldı, inşaat sektöründe %0,4 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %0,1 oranında azalarak 111,9 değerini, perakende ticaret sektöründe %0,8 oranında azalarak 110,1 değerini ve inşaat sektöründe %0,4 oranında azalarak 83,1 değerini aldı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #TÜİK #GÜVEN ENDEKSİ #GÜVEN

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TÜİK açıkladı: Ağustos ayı sektörel güven endeksi belli oldu
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