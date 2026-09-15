Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TÜİK açıkladı: Ağustos ayı Tarım-ÜFE belli oldu
Giriş Tarihi: 15.09.2026 10:02

TÜİK açıkladı: Ağustos ayı Tarım-ÜFE belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ağustos ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerine göre; Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık %21,91 arttı, aylık %0,93 azaldı.

TÜİK açıkladı: Ağustos ayı Tarım-ÜFE belli oldu
  • ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ağustos ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık %21,91 arttı, aylık %0,93 azaldı.

Tarım-ÜFE'de (2020=100), 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,93 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,20 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,91 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %33,47 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %0,86 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %1,74 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde %1,77 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde %6,23 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde %3,22 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %2,00 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %69,99 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %153,75 artış ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #TÜİK #TARIM ÜFE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
TÜİK açıkladı: Ağustos ayı Tarım-ÜFE belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA