TÜİK açıkladı: Ağustos ayında 171 bin adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ağustos ayı Motorlu Kara Taşıtları verilerini yayımladı. Buna göre; Ağustos ayında 171 bin 887 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %47,5'ini motosiklet, %38,4'ünü otomobil, %9,6'sını kamyonet, %1,6'sını traktör, %1,6'sını kamyon, %0,8'ini minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %17,2 AZALDI

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste %12,2, otobüste %0,3 artarken özel amaçlı taşıtta %39,5, kamyonda %32,0, motosiklette %18,2, otomobilde %16,1, kamyonette %15,7 ve traktörde %15,5 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %20,1 AZALDI

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otobüste %12,9, minibüste %0,7 artarken otomobilde %30,5, özel amaçlı taşıtta %14,0, motosiklette %13,6, traktörde %11,7, kamyonda %10,4 ve kamyonette %4,7 azaldı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI AĞUSTOS AYI SONU İTİBARIYLA 34 MİLYON 911 BİN 879 OLDU

Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %51,7'sini otomobil, %21,8'ini motosiklet, %14,3'ünü kamyonet, %6,7'sini traktör, %3,0'ını kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,6'sını otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

AĞUSTOS AYINDA 917 BİN 143 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Ağustos ayında devri(1) yapılan taşıtların %66,4'ünü otomobil, %13,7'sini kamyonet, %12,5'ini motosiklet, %3,0'ını traktör, %1,9'unu kamyon, %1,8'ini minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

AĞUSTOS AYINDA 66 BİN 48 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %12,3'ü Renault, %8,5'i Volkswagen, %8,4'ü Hyundai, %7,3'ü TOGG, %7,2'si Toyota, %5,8'i Peugeot, %5,2'si Skoda, %4,6'sı Mercedes-Benz, %4,3'ü Citroen, %4,2'si Kia, %3,7'si Fiat, %3,4'ü Nissan, %3,1'i Opel, %2,8'i Volvo, %2,4'ü Dacia, %2,4'ü BMW, %2,3'ü Chery, %2,0'ı Audi, %1,5'i Honda, %1,2'si Jeep ve %7,4'ü diğer(2) markalardan oluştu.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE 1 MİLYON 342 BİN 134 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %14,1 azalarak 1 milyon 342 bin 134 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %23,1 artarak 41 bin 641 adet oldu. Böylece Ocak-Ağustos döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 300 bin 493 adet artış gerçekleşti.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN %40,8'İ BENZİN YAKITLIDIR

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 600 bin 859 adet otomobilin %40,8'i benzin, %32,1'i hibrit, %18,1'i elektrikli, %7,8'i dizel ve %1,2'si LPG yakıtlıdır. Ağustos ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 18 milyon 37 bin 907 adet otomobilin ise %32,0'ı dizel, %31,0'ı benzin, %29,2'si LPG, %5,0'ı hibrit ve %2,6'sı elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 600 bin 859 adet otomobilin %31,5'i 1300 ve altı, %16,7'si 1401-1500, %14,3'ü 1501-1600, %10,6'sı 1301-1400, %7,9'u 1601-2000, %1,0'ı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN 249 BİN 624'Ü GRİ RENKLİDİR

Ocak-Ağustos döneminde trafiğe kaydı yapılan 600 bin 859 adet otomobilin %41,5'i gri, %25,5'i beyaz, %12,0'ı siyah, %9,9'u mavi, %5,7'si yeşil, %3,2'si kırmızı, %1,3'ü kahverengi, %0,3'ü turuncu, %0,3'ü sarı ve %0,1'i diğer renklidir.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör