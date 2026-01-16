TÜİK açıkladı: Aralık ayında 2,3 milyon taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Aralık ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini yayımladı. Buna göre; Türkiye'de 2025 yılında 2 milyon 368 bin 538 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Türkiye'de 2025 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %8,9 azalarak 2 milyon 368 bin 538 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %52,5 artarak 55 bin 907 adet oldu. Böylece Ocak-Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 312 bin 631 adet artış gerçekleşti.

ARALIK AYINDA 248 BİN 205 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI



Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %59,3'ünü otomobil, %23,6'sını motosiklet, %12,9'unu kamyonet, %1,9'unu traktör, %1,2'sini kamyon, %0,6'sını minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %35,5 ARTTI



Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otomobilde %53,3, kamyonette %37,5, traktörde %26,8, minibüste %19,2, özel amaçlı taşıtta %10,3, motosiklette %6,8, otobüste %3,3 ve kamyonda %2,9 arttı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %3,9 ARTTI



Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta %84,1, kamyonette %49,6, otomobilde %35,3 artarken motosiklette %38,1, traktörde %33,2, minibüste %29,0, kamyonda %26,0 ve otobüste %2,3 azaldı.



TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI ARALIK AYI SONU İTİBARIYLA 33 MİLYON 612 BİN 650 OLDU



Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %51,7'sini otomobil, %21,2'sini motosiklet, %14,6'sını kamyonet, %6,9'unu traktör, %3,1'ini kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,6'sını otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.