TÜİK açıkladı: Ciro endeksi Mayıs’ta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Mayıs ayı Ciro Endekslerini yayımladı. Buna göre; Toplam ciro yıllık %32,9 arttı.



Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2026 yılı Mayıs ayında yıllık %32,9 arttı.



Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Mayıs ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %36,6 arttı, inşaat ciro endeksi %23,0 arttı, ticaret ciro endeksi %31,8 arttı, hizmet ciro endeksi %34,8 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK %3,1 ARTTI



Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2026 yılı Mayıs ayında aylık %3,1 arttı.



Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Mayıs ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %2,5 arttı, inşaat ciro endeksi %5,6 arttı, ticaret ciro endeksi %3,0 arttı, hizmet ciro endeksi %3,6 arttı.

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