TÜİK açıkladı: Ciro endeksi temmuz ayında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Temmuz ayı Ciro Endekslerini yayımladı. Buna göre; Toplam ciro yıllık %30,2 arttı.



Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2026 yılı Temmuz ayında yıllık %30,2 arttı.



Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Temmuz ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %31,5 arttı, inşaat ciro endeksi %35,8 arttı, ticaret ciro endeksi %27,7 arttı, hizmet ciro endeksi %34,5 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK %1,7 ARTTI



Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2026 yılı Temmuz ayında aylık %1,7 arttı.



Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Temmuz ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %3,0 arttı, inşaat ciro endeksi %9,2 arttı, ticaret ciro endeksi aynı kaldı, hizmet ciro endeksi %2,5 arttı.

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