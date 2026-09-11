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Giriş Tarihi: 11.09.2026 10:04

TÜİK açıkladı: Ciro endeksi temmuz ayında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Temmuz ayı Ciro Endekslerini yayımladı. Buna göre; Toplam ciro yıllık %30,2 arttı.

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TÜİK açıkladı: Ciro endeksi temmuz ayında arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Temmuz ayı Ciro Endekslerini yayımladı. Buna göre; Toplam ciro yıllık %30,2 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2026 yılı Temmuz ayında yıllık %30,2 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Temmuz ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %31,5 arttı, inşaat ciro endeksi %35,8 arttı, ticaret ciro endeksi %27,7 arttı, hizmet ciro endeksi %34,5 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK %1,7 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2026 yılı Temmuz ayında aylık %1,7 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Temmuz ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %3,0 arttı, inşaat ciro endeksi %9,2 arttı, ticaret ciro endeksi aynı kaldı, hizmet ciro endeksi %2,5 arttı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #TÜİK #CİRO

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TÜİK açıkladı: Ciro endeksi temmuz ayında arttı
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