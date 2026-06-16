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Giriş Tarihi: 16.06.2026 10:10 Son Güncelleme: 16.06.2026 10:15

TÜİK açıkladı ciroda yıllık artış yüzde 35'i aştı

TÜİK verilerine göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan toplam ciro endeksi Nisan 2026’da yıllık bazda yüzde 35,2 arttı. En yüksek artış sanayi sektöründe kaydedildi.

TÜİK açıkladı ciroda yıllık artış yüzde 35’i aştı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı Ciro Endeksi verilerini açıkladı.

YILLIK CİRO YÜZDE 35'İ AŞTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2026 yılı Nisan ayında yıllık %35,2 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Nisan ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %40,1 arttı, inşaat ciro endeksi %32,2 arttı, ticaret ciro endeksi %33,5 arttı, hizmet ciro endeksi %34,3 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK %1,6 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2026 yılı Nisan ayında aylık %1,6 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2026 yılı Nisan ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %3,7 arttı, inşaat ciro endeksi %6,9 arttı, ticaret ciro endeksi %0,6 azaldı, hizmet ciro endeksi %4,1 arttı.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #TÜİK

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