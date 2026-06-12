TÜİK açıkladı: Dış ticaret haddi Nisan’da 90,1’e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Nisan ayı Dış Ticaret Endekslerini yayımladı. Buna göre; İhracat birim değer endeksi %13,7 arttı.



İhracat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %13,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %11,5 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %16,1 arttı, yakıtlarda %49,1 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %11,1 arttı.



İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %7,6 ARTTI



İhracat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %9,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %18,1 arttı, yakıtlarda %33,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %10,8 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %11,3 ARTTI



İthalat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,2 azaldı, yakıtlarda %38,9 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %2,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,3 arttı.



İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %7,3 AZALDI



İthalat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %37,5 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %1,2 arttı, yakıtlarda %7,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3,3 azaldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %9,9 ARTTI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2026 Mart ayında 132,1 iken 2026 Nisan ayında %9,9 oranında artarak 145,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2025 yılı Nisan ayında 139,6 iken 2026 yılı Nisan ayında %3,4 oranında artarak 144,3 oldu.



MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %5,1 AZALDI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2026 Mart ayında 131,1 iken 2026 Nisan ayında %5,1 oranında azalarak 124,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2025 yılı Nisan ayında 139,1 iken 2026 yılı Nisan ayında %10,1 oranında azalarak 125,0 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2026 YILI NİSAN AYINDA 90,1 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2025 yılı Nisan ayında 88,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1,9 puan artarak, 2026 yılı Nisan ayında 90,1 oldu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör