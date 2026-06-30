Dış ticarette mayıs tablosu ortaya çıktı! 9 ay sonra ilk... İşte en çok ihracat ve ithalat yapılan ülke

Türkiye'nin dış ticaretinde mayıs ayında hem ihracat hem de ithalat geçen yılın aynı ayına göre düşüş gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici verilere göre, mayısta ihracat yüzde 9,5, ithalat ise yüzde 10,8 azaldı. Buna karşın dış ticaret açığında daralma yaşanırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yükseldi.

MAYISTA İHRACAT 22,5 MİLYAR DOLAR OLDU

Genel ticaret sistemi kapsamında açıklanan verilere göre, 2026 yılı mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 22 milyar 461 milyon dolara, ithalat ise yüzde 10,8 düşüşle 28 milyar 71 milyon dolara geriledi.