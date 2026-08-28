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Giriş Tarihi: 28.08.2026 10:09

TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven Ağustos'ta arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında yükselerek 100,6 oldu.

TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven Ağustos’ta arttı!
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ağustos ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; Ekonomik güven endeksi 100,6 oldu.

Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 99,8 iken, Ağustos ayında %0,8 oranında artarak 100,6 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Ağustos ayında tüketici güven endeksi %1,0 oranında artarak 90,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,2 oranında artarak 102,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,1 oranında azalarak 111,9 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,8 oranında azalarak 110,1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,4 oranında azalarak 83,1 değerini aldı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #GÜVEN ENDEKSİ #TÜİK

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TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven Ağustos'ta arttı!
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