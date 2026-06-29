TÜİK açıkladı: Haziran’da ekonomiye güven arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Haziran ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; Ekonomik güven endeksi 98,9 oldu.



Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 97,2 iken, Haziran ayında %1,8 oranında artarak 98,9 değerini aldı.



Bir önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven endeksi %2,5 oranında artarak 87,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,0 oranında artarak 102,0 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,4 oranında artarak 110,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,3 oranında artarak 112,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,1 oranında artarak 83,0 değerini aldı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör