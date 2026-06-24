TÜİK açıkladı: Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde güven arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Haziran ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini yayımladı. Buna göre; Güven endeksi hizmet sektöründe %1,4 arttı, perakende ticaret sektöründe %0,3 arttı, inşaat sektöründe %1,1 arttı.



Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %1,4 oranında artarak 110,5 değerini, perakende ticaret sektöründe %0,3 oranında artarak 112,8 değerini ve inşaat sektöründe %1,1 oranında artarak 83,0 değerini aldı.

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