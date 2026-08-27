TÜİK açıkladı: Hizmet sektörü girişim ve istihdamda en yüksek payı oluşturdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistiklerini yayımladı. Buna göre; Girişim sayısı ve istihdamda en yüksek payı hizmet sektörü oluşturdu.

Geçici sonuçlara göre 2025 yılında faal olan girişimlerin %48,4'ü hizmet sektöründe, %31,6'sı ise ticaret sektöründe, %12,4'ü sanayi sektöründe yer aldı. İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın %41,2'sini oluştururken sanayi sektörünün istihdam payı %26,1 oldu.

CİRODA EN YÜKSEK PAYI TİCARET SEKTÖRÜ ALDI

Ticaret sektörü ciroda %46,8'lik pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı %17,8 iken, sanayi sektörünün ciro payı %28,5 oldu.

TÜRKİYE GENELİ ÜRETİM DEĞERİNDE EN YÜKSEK DEĞERİ İMALAT ALDI

Üretim değeri 2025 yılında imalatta 27 trilyon 886 Milyar TL, ticarette 9 trilyon 134 milyar TL, inşaatta 7 trilyon 976 milyar TL, ulaştırma ve depolamada 6 trilyon 801 milyar TL, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 4 trilyon 422 milyar TL olarak gerçekleşti.

CİRODA EN YÜKSEK PAYI 250 VE ÜZERİ ÇALIŞANI OLAN BÜYÜKLÜK GRUBU ALDI

2025 yılında ciro payının %34,3'ünü 250 ve üzeri çalışanı olan büyüklük grubu, %25,8'ini 1-9 çalışanı olan büyüklük grubu, %19,8'ini 10-49 çalışanı olan büyüklük grubu ve %20,1'ini 50-249 çalışanı olan büyüklük grubu oluşturdu. İstihdamda ise %36,4'ünü 1-9 çalışanı olan büyüklük grubu, %27,0'ını 250 ve üzeri çalışanı olan büyüklük grubu, %19,6'sını 10-49 çalışanı olan büyüklük grubu ve %17,0'ını 50-249 çalışanı olan büyüklük grubu oluşturdu.

AKTİF GİRİŞİM SAYISI 2025 YILINDA 4 MİLYON 016 BİN 059 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Geçici sonuçlara göre 2025 yılında ciro 124 trilyon 816 milyar TL, üretim değeri 71 trilyon 351 milyar TL, faktör maliyetiyle katma değer 22 trilyon 201 milyar TL olarak gerçekleşirken mal ve hizmetlerin toplam satın alışları 108 trilyon 507 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. İstihdamda ise 20 milyon 122 bin 817 kişi olarak gerçekleşti.

İMALAT SANAYİNDEKİ GİRİŞİMLERİN %54,4'Ü DÜŞÜK TEKNOLOJİ FAALİYETLERİNDE YER ALDI

Düşük teknoloji faaliyetlerinde yer alan bu girişimler, istihdamın %47,9'unu, cironun ise %35,8'ini oluşturdu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör