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Giriş Tarihi: 28.08.2026 10:11

TÜİK açıkladı: Hizmet Üretici Fiyat Endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık %32,77 arttı, aylık %3,94 arttı.

TÜİK açıkladı: Hizmet Üretici Fiyat Endeksi belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Temmuz ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık %32,77 arttı, aylık %3,94 arttı.

H-ÜFE 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %3,94 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,95 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,77 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,71 artış gösterdi.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK %37,26 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %37,26 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %27,63 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %29,56 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %21,92 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %36,18 artış, idari ve destek hizmetlerde %30,62 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK %3,71 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %3,71 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %4,70 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %2,41 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %5,26 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %2,68 artış, idari ve destek hizmetlerde %5,41 artış gerçekleşti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #TÜİK

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TÜİK açıkladı: Hizmet Üretici Fiyat Endeksi belli oldu
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