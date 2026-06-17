Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TÜİK açıkladı: Hizmet üretimi Nisan'da arttı!
Giriş Tarihi: 17.06.2026 10:06

TÜİK açıkladı: Hizmet üretimi Nisan'da arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 20326 yılı Nisan ayı Hizmet Üretim Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; Hizmet üretim endeksi yıllık %2,2 arttı.

TÜİK açıkladı: Hizmet üretimi Nisan’da arttı!
  • ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 20326 yılı Nisan ayı Hizmet Üretim Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; Hizmet üretim endeksi yıllık %2,2 arttı.

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2026 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %2,0 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %4,0 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri %13,9 arttı, gayrimenkul hizmetleri %3,8 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %8,9 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %0,6 azaldı.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK %0,6 AZALDI

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,6 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %0,9 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri %2,2 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri %2,6 arttı, gayrimenkul hizmetleri %1,6 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler %0,5 arttı, idari ve destek hizmetleri ise %1,1 azaldı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #TÜİK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
TÜİK açıkladı: Hizmet üretimi Nisan'da arttı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA