TÜİK açıkladı: İhracatta temmuz ayında toparlanma sinyali! Miktar endeksi yüzde 2,7 arttı





İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %6,9 AZALDI



İthalat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %24,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %11,3 arttı, yakıtlarda %8,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %7,7 azaldı.



MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %2,7 ARTTI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2026 Haziran ayında 139,6 iken 2026 Temmuz ayında %2,7 oranında artarak 143,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2025 yılı Temmuz ayında 149,4 iken 2026 yılı Temmuz ayında %4,9 oranında azalarak 142,1 oldu.