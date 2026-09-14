TÜİK açıkladı: İhracatta temmuz ayında toparlanma sinyali! Miktar endeksi yüzde 2,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Temmuz ayı Dış Ticaret Endekslerini yayımladı. Buna göre; İhracat birim değer endeksi %8,2 arttı
İhracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %6,5 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %10,0 arttı, yakıtlarda %39,4 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %6,1 arttı.
İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %4,9 AZALDI
İhracat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %2,9 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %6,4 arttı, yakıtlarda %30,2 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,2 azaldı.
İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %12,8 ARTTI
İthalat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,3 azaldı, yakıtlarda %23,7 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %11,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %9,1 arttı.
İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %6,9 AZALDI
İthalat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %24,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %11,3 arttı, yakıtlarda %8,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %7,7 azaldı.
MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %2,7 ARTTI
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2026 Haziran ayında 139,6 iken 2026 Temmuz ayında %2,7 oranında artarak 143,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2025 yılı Temmuz ayında 149,4 iken 2026 yılı Temmuz ayında %4,9 oranında azalarak 142,1 oldu.
MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %8,7 AZALDI
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2026 Haziran ayında 125,7 iken 2026 Temmuz ayında %8,7 oranında azalarak 114,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2025 yılı Temmuz ayında 129,2 iken 2026 yılı Temmuz ayında %6,9 oranında azalarak 120,3 oldu.
DIŞ TİCARET HADDİ 2026 YILI TEMMUZ AYINDA 91,3 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2025 yılı Temmuz ayında 95,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,0 puan azalarak, 2026 yılı Temmuz ayında 91,3 oldu.