TÜİK açıkladı: İnşaat üretimi Mayıs’ta geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Mayıs ayı İnşaat Üretim Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; İnşaat üretimi yıllık yüzde 3,0 azaldı.



İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2026 yılı Mayıs ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,5 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %6,2 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %3,3 azaldı.

İNŞAAT ÜRETİMİ AYLIK %0,4 AZALDI



İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Mayıs ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,1 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %0,2 azaldı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %1,4 azaldı.

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