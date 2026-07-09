TÜİK açıkladı! İnşaat ve işçilik maliyeti mayısta yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı mayıs ayına ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, inşaat maliyetleri mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,87, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 29,84 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,77, işçilik endeksi ise yüzde 2,04 artış gösterdi. Yıllık bazda ise malzeme maliyetleri yüzde 28,62, işçilik maliyetleri yüzde 32 yükseldi.