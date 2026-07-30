TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı Haziran’da geriledi! Kadın ve erkeklerde durum ne?

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %48,9 OLDU



İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 227 bin kişi artarak 32 milyon 733 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak %48,9 oldu. Bu oran erkeklerde %66,1 iken kadınlarda %32,0 olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %52,9 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



İşgücü, 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 58 bin kişi artarak 35 milyon 420 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan artarak %52,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,7 iken kadınlarda %35,4 oldu.