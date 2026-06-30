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Giriş Tarihi: 30.06.2026 10:06 Son Güncelleme: 30.06.2026 10:19

TÜİK açıkladı: İstihdamda artış sürüyor! İşsizlik oranı yüzde 8,2'de sabit kaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Mayıs ayı İşgücü İstatistiklerine göre; Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,2 seviyesinde sabit kaldı. İşgücü, 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 293 bin kişi artarak 35 milyon 345 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak %52,8 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,0 iken kadınlarda %35,0 oldu.

TÜİK açıkladı: İstihdamda artış sürüyor! İşsizlik oranı yüzde 8,2’de sabit kaldı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Mayıs ayı İşgücü İstatistiklerini yayımladı. Buna göre; Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,2 seviyesinde gerçekleşti.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 9 bin kişi artarak 2 milyon 883 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise aynı seviyede kalarak %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,0 iken kadınlarda %10,5 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %48,5 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 32 milyon 463 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puan artarak %48,5 oldu. Bu oran erkeklerde %66,1 iken kadınlarda %31,4 olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %52,8 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü, 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 293 bin kişi artarak 35 milyon 345 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak %52,8 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,0 iken kadınlarda %35,0 oldu.



GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %14,8 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %14,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %11,2, kadınlarda ise %21,8 olarak tahmin edildi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,4 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,2 saat artarak 42,4 saat olarak gerçekleşti.

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MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %31,0 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,9 puan artarak %31,0 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %20,2 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %20,5 olarak tahmin edildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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TÜİK açıkladı: İstihdamda artış sürüyor! İşsizlik oranı yüzde 8,2'de sabit kaldı
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