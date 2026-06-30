TÜİK açıkladı: İstihdamda artış sürüyor! İşsizlik oranı yüzde 8,2’de sabit kaldı

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %48,5 OLDU



İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 32 milyon 463 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puan artarak %48,5 oldu. Bu oran erkeklerde %66,1 iken kadınlarda %31,4 olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %52,8 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



İşgücü, 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 293 bin kişi artarak 35 milyon 345 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak %52,8 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,0 iken kadınlarda %35,0 oldu.