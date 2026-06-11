TÜİK açıkladı: Kitap sayısı 118 milyona yaklaştı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Kütüphane İstatistiklerini yayımladı. Buna göre; 2025 yılında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Milli Kütüphane'nin yanında 1 302 halk kütüphanesi, 557 üniversite kütüphanesi ile 43 bin 466 örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanesi hizmet verdi.

Bir önceki yıla göre kitap sayıları incelendiğinde; kitap sayısı Milli Kütüphane %8,7 artarak 1 milyon 989 bin 018, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi %3,8 artarak 2 milyon 713 bin 782, üniversite kütüphanelerinde %5,2 artarak 22 milyon 899 bin 378, halk kütüphanelerinde %3,8 artarak 26 milyon 041 bin 029, örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanelerinde %1,4 azalarak 64 milyon 337 bin 851 oldu.

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİNDE ELEKTRONİK KİTAP SAYISI %17,1 ARTTI



Yükseköğretim Kurulu verilerine göre 2025 yılında 392'si devlet ve 165'i vakıf üniversitesi olmak üzere toplamda 557 üniversite kütüphanesinin mevcut olduğu görüldü. Üniversite kütüphanelerinin elektronik kitap sayısı bir önceki yıla göre %17,1 artarak 168 milyon 603 bin 933 oldu. Üniversite kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı %8,1 artarak 3 milyon 603 bin 937 oldu.



HALK KÜTÜPHANELERİNE KAYITLI ÜYE SAYISI %6,4 ARTTI



Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı bir önceki yıla göre %6,4 artarak 7 milyon 160 bin 225 olurken kütüphanelerden yararlanan kişi sayısı %1,2 artarak 39 milyon 194 bin 669 oldu. Halk kütüphanelerinin kitap dışı materyal sayısı ise bir önceki yıla göre %7,5 artarak 145 bin 062 oldu.

YAYIMLANAN KİTAP SAYISI 80 BİN 921 OLDU



2025 yılında yayımlanan kitap sayısı önceki yıla göre %10,1 artarak 80 bin 921 oldu. Yayımlanan materyallerin sayısı bir önceki yıla göre %8,6 artarak 100 bin 545 olurken yayınlar konularına göre incelendiğinde %22,3'ünün akademik, %21,1'inin eğitim, %19,4'ünün ise yetişkin kurgu edebiyat olduğu görüldü.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör