TÜİK açıkladı: Konut ve iş yeri satışlarında piyasa hareketliliği! İpotekli satışların payı artıyor



İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 19 BİN 754, DİĞER KONUT SATIŞLARI 73 BİN 579 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,8 oranında azalarak 19 bin 754 oldu. Diğer konut satışları ise Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %36,2 oranında azalarak 73 bin 579 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %21,2 diğer satışların payı %78,8 olarak gerçekleşti.

TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İLK EL KONUT SATIŞLARI MAYIS AYINDA %3,6 AZALDI



Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları %3,6 azaldı; ikinci el konut satışları %11,3 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları %3,4 azaldı; ikinci el konut satışları %0,5 azaldı.

YABANCILARA MAYIS AYINDA BİN 387 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ



Yabancılara yapılan konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %27,0 oranında azalarak bin 387 oldu. Mayıs ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,5 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,1 oranında azalarak 7 bin 68 olarak gerçekleşti.



Mayıs ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 268 ile Rusya Federasyonu, 125 ile İran ve 88 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.