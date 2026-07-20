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Giriş Tarihi: 20.07.2026 10:01

TÜİK açıkladı: Mayıs ayı Tarımsal girdi fiyat endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık %36,65 arttı, aylık %0,44 arttı.

TÜİK açıkladı: Mayıs ayı Tarımsal girdi fiyat endeksi belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Mayıs ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık %36,65 arttı, aylık %0,44 arttı.

Tarım-GFE'de (2020=100), 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,44 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,01 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,65 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,20 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %0,35 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %1,04 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %39,29 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %21,52 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %63,56 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %4,39 azalış ile enerji ve yağlayıcılar oldu.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #TÜİK #TARIM

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TÜİK açıkladı: Mayıs ayı Tarımsal girdi fiyat endeksi belli oldu
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