TÜİK açıkladı: Mayıs ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Mayıs ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık %34,16 arttı, aylık %1,71 arttı.



YD-ÜFE 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,71 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,30 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,16 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,96 artış gösterdi.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %33,93 ARTTI



Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %47,70 artış, imalatta %33,93 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %31,50 artış, dayanıklı tüketim mallarında %33,73 artış, dayanıksız tüketim mallarında %36,00 artış, enerjide %104,38 artış, sermaye mallarında %23,68 artış olarak gerçekleşti.



YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %1,65 ARTTI



Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %5,30 artış, imalatta %1,65 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %3,48 artış, dayanıklı tüketim mallarında %1,49 artış, dayanıksız tüketim mallarında %2,20 artış, enerjide %6,23 azalış, sermaye mallarında %1,62 artış olarak gerçekleşti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör