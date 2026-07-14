TÜİK açıkladı: Mayıs ayında süt üretimi yüzde 2,3 arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Mayıs ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini yayımladı. Buna göre; Ticari süt işletmelerince 1 milyon 22 bin 587 ton inek sütü toplandı.



Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,3 arttı, Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,5 arttı.



Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi %2,4 arttı, ayran ve kefir üretimi %2,0 arttı, yoğurt üretimi %1,2 azaldı, içme sütü üretimi %19,7 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi %12,0 azaldı. Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi %2,8 arttı, ayran ve kefir üretimi %8,9 arttı, yoğurt üretimi %8,4 arttı, içme sütü üretimi %9,2 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi %5,0 azaldı.

Bir önceki ay 994 bin 312 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Mayıs ayında %2,8 oranında artarak 1 milyon 22 bin 587 ton oldu.

Bir önceki ay 154 bin 447 ton olan içme sütü üretimi Mayıs ayında %1,9 oranında artarak 157 bin 453 ton olarak gerçekleşti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör