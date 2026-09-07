TÜİK açıkladı: Müzelere yoğun ilgi! En çok ziyaretçi hangi şehirde? İşte yanıtı...

MÜZE VE ÖREN YERİ ZİYARETÇİ SAYISI %6,8 ARTTI

Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, 2025 yılında %6,8 artarak 65 milyon 862 bin 639 oldu. Ziyaretçilerin %52,9'u Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret etti. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 20 milyon 888 bin 733 ve toplam ziyaretçiler içindeki payı %31,7 oldu. Özel müze ziyaretçi sayısı %10,8 artarak 21 milyon 905 bin 335 olurken Milli Saraylar Başkanlığına bağlı müze ziyaretçi sayısı %8,8 azalarak 9 milyon 122 bin 685 oldu.

Bakanlık tarafından satılan müze kartı sayısı 6 milyon 804 bin 917 oldu.

EN YÜKSEK MÜZE ZİYARETÇİ SAYILARI İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA İLLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

En yüksek müze ziyaretçi sayıları; 18 milyon 307 bin 485 ile İstanbul, 4 milyon 646 bin 357 ile İzmir ve 4 milyon 642 bin 683 ile Ankara illerinde gerçekleşti.