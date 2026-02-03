TÜİK açıkladı: Ocak ayı yurt içi üretici fiyat endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı ocak ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ ÜFE) verilerini yayımladı. Buna göre; Yİ ÜFE yıllık yüzde 27,17; aylık yüzde 2,67 arttı.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %2,67 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,67 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,17 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %25,39 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %27,10 ARTTI



Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %32,97 artış, imalatta %27,10 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %25,94 artış ve su temininde %37,21 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %25,69 artış, dayanıklı tüketim mallarında %30,07 artış, dayanıksız tüketim mallarında %30,44 artış, enerjide %22,14 artış ve sermaye mallarında %29,24 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %3,24 ARTTI



Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %2,84 artış, imalatta %3,24 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %2,57 azalış ve su temininde %2,02 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %2,96 artış, dayanıklı tüketim mallarında %4,02 artış, dayanıksız tüketim mallarında %4,16 artış, enerjide %1,69 azalış ve sermaye mallarında %2,82 artış olarak gerçekleşti.