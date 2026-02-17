TÜİK açıkladı: Ocak’ta 144 bin taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı ocak ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımladı. Buna göre; Ocak ayında 144 bin 620 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %56,1'ini otomobil, %18,7'sini motosiklet, %18,4'ünü kamyonet, %3,3'ünü kamyon, %1,3'ünü minibüs, %1,3'ünü traktör, %0,6'sını otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonda %59,0, otobüste %36,4, minibüste %34,0 artarken traktörde %62,6, motosiklette %53,7, otomobilde %44,9, kamyonette %17,0 ve özel amaçlı taşıtta %12,2 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %12,7 AZALDI



Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta %186,3, otobüste %38,2, kamyonda %24,5, kamyonette %9,5, minibüste %9,1 artarken traktörde %41,0, otomobilde %22,3 ve motosiklette %2,0 azaldı.



TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI OCAK AYI SONU İTİBARIYLA 33 MİLYON 751 BİN 673 OLDU



Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %51,7'sini otomobil, %21,2'sini motosiklet, %14,6'sını kamyonet, %6,9'unu traktör, %3,1'ini kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,6'sını otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OCAK AYINDA 827 BİN 673 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI



Ocak ayında devri(1) yapılan taşıtların %70,3'ünü otomobil, %15,7'sini kamyonet, %6,8'ini motosiklet, %2,9'unu traktör, %1,9'unu kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



OCAK AYINDA 81 BİN 108 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI



Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %15,9'u Renault, %8,6'sı Toyota, %7,8'i Peugeot, %7,0'ı Fiat, %6,4'ü Volkswagen, %6,2'si Citroen, %6,0'ı Opel, %5,8'i Hyundai, %5,6'sı TOGG, %4,6'sı BYD, %3,1'i Chery, %2,7'si Ford, %2,7'si Nissan, %2,6'sı Skoda, %1,8'i Mercedes-Benz, %1,7'si BMW, %1,6'sı Volvo, %1,4'ü Audi, %1,1'i Kia, %0,9'u Jaecoo ve %6,6'sı diğer(2) markalardan oluştu.



OCAK AYINDA TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN %42,8'İ BENZİN YAKITLIDIR



Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 81 bin 108 adet otomobilin %42,8'i benzin, %28,6'sı hibrit, %18,9'u elektrikli, %9,4'ü dizel ve %0,3'ü LPG yakıtlıdır. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 457 bin 542 adet otomobilin ise %32,5'i dizel, %31,0'ı benzin, %30,0'ı LPG, %4,1'i hibrit ve %2,2'si elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.

OCAK AYINDA EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI



Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 81 bin 108 adet otomobilin %34,1'i 1300 ve altı, %14,2'si 1401-1500, %13,3'ü 1501-1600, %10,8'i 1301-1400, %8,1'i 1601-2000, %0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.



OCAK AYINDA KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN 33 BİN 511'İ GRİ RENKLİDİR



Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 81 bin 108 adet otomobilin %41,3'ü gri, %27,5'i beyaz, %10,2'si mavi, %10,1'i siyah, %5,7'si yeşil, %2,9'u kırmızı, %1,4'ü kahverengi, %0,4'ü turuncu ve %0,2'si sarı renklidir.