TÜİK açıkladı: Perakende satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Mayıs ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; Ticaret satış hacmi yıllık %1,4 azaldı, perakende satış hacmi yıllık %13,7 arttı.



Ticaret satış hacmi (2021=100) 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,4 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %1,7 azaldı, toptan ticaret satış hacmi %7,8 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise %13,7 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK %0,7 ARTTI, PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %2,4 ARTTI



Ticaret satış hacmi (2021=100) 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,7 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %2,9 arttı, toptan ticaret satış hacmi %0,6 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise %2,4 arttı.

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