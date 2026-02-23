Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 23.02.2026 10:03

TÜİK açıkladı: Perakende ticaret sektöründe güven arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Güven endeksi hizmet sektöründe aynı kaldı, perakende ticaret sektöründe %2,9 arttı, inşaat sektöründe %2,1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Şubat ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endekslerini yayımladı.

Buna göre; Güven endeksi hizmet sektöründe aynı kaldı, perakende ticaret sektöründe %2,9 arttı, inşaat sektöründe %2,1 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe aynı düzeyde kalarak 113,8 değerini, perakende ticaret sektöründe %2,9 oranında artarak 115,9 değerini ve inşaat sektöründe %2,1 oranında azalarak 83,9 değerini aldı.

