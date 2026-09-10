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Giriş Tarihi: 10.09.2026 10:03

TÜİK açıkladı: Sanayi üretim istatistikleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜiK) verilerine göre; Sanayi üretimi yıllık %0,3 azaldı.

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TÜİK açıkladı: Sanayi üretim istatistikleri belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜiK) 2026 yılı Temmuz ayı Sanayi Üretim İstatistiklerini yayımladı. Buna göre; Sanayi üretimi yıllık %0,3 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2026 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %3,8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %0,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %5,6 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,0 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %0,8 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,2 azaldı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #İMALAT SANAYİ #TÜİK

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TÜİK açıkladı: Sanayi üretim istatistikleri belli oldu
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