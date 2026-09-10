TÜİK açıkladı: Sanayi üretim istatistikleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜiK) 2026 yılı Temmuz ayı Sanayi Üretim İstatistiklerini yayımladı. Buna göre; Sanayi üretimi yıllık %0,3 azaldı.



Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2026 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %3,8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %0,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %5,6 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,0 AZALDI



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %0,8 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,2 azaldı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör