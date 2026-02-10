Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi Aralık'ta aylık bazda arttı
Giriş Tarihi: 10.02.2026 10:21

TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi Aralık'ta aylık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Aralık ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 2,1 azalırken, aylık yüzde 1,2 arttı.

İHA
TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi Aralık’ta aylık bazda arttı
  • ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1,2 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,0 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı.

ARKADAŞINA GÖNDER
TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi Aralık'ta aylık bazda arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz