TÜİK açıkladı: Tarımsal girdi fiyatları belli oldu

Tarım-GFE'de (2020=100), 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %5,61 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,49 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,97 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %33,79 artış gerçekleşti.



Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %6,19 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %1,95 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %41,21 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %25,80 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %62,77 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %12,54 artış ile enerji ve yağlayıcılar oldu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör