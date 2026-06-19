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Giriş Tarihi: 19.06.2026 10:07

TÜİK açıkladı: Tarımsal girdi fiyatları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Nisan ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'ne göre; Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık %38,97 arttı, aylık %5,61 arttı.

TÜİK açıkladı: Tarımsal girdi fiyatları belli oldu
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Tarım-GFE'de (2020=100), 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %5,61 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,49 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,97 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %33,79 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %6,19 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %1,95 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %41,21 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %25,80 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %62,77 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %12,54 artış ile enerji ve yağlayıcılar oldu.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #TÜİK #TARIM

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TÜİK açıkladı: Tarımsal girdi fiyatları belli oldu
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