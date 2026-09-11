TÜİK açıkladı: Ticaret satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; Ticaret satış hacmi yıllık %0,6 azaldı, perakende satış hacmi yıllık %10,4 arttı.



Ticaret satış hacmi (2021=100) 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,6 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %9,8 azaldı, toptan ticaret satış hacmi %4,2 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise %10,4 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK %2,5 AZALDI, PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %0,2 ARTTI



Ticaret satış hacmi (2021=100) 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,5 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %0,9 arttı, toptan ticaret satış hacmi %4,5 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise %0,2 arttı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör