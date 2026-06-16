TÜİK açıkladı: Ticaret satış hacmi nisan ayında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Nisan ayı Ticaret Satış Hacim Endeksini yayımladı. Buna göre; Ticaret satış hacmi yıllık %0,1 arttı, perakende satış hacmi yıllık %11,4 arttı.



Ticaret satış hacmi (2021=100) 2026 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,1 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %7,6 azaldı, toptan ticaret satış hacmi %3,3 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise %11,4 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK %2,7 AZALDI, PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %1,7 AZALDI



Ticaret satış hacmi (2021=100) 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,7 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %0,6 arttı, toptan ticaret satış hacmi %3,7 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise %1,7 azaldı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör