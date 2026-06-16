TÜİK açıkladı: Trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs’ta 160 bine dayandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Mayıs ayı Motorlu Kara Taşıtları verilerini yayımladı. Buna göre; Mayıs ayında 159 bin 623 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.



Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %47,5'ini otomobil, %37,2'sini motosiklet, %11,0'ını kamyonet, %1,7'sini traktör, %1,6'sını kamyon, %0,5'ini minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %12,3 AZALDI



Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta %38,3, minibüste %27,2, kamyonda %23,9, otobüste %23,9, traktörde %21,6, kamyonette %16,8, motosiklette %15,2 ve otomobilde %7,4 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %24,1 AZALDI



Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde %50,9, minibüste %42,4, motosiklette %37,0, kamyonda %22,6, otomobilde %12,9, otobüste %3,9, özel amaçlı taşıtta %3,8 ve kamyonette %2,0 azaldı.



TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI MAYIS AYI SONU İTİBARIYLA 34 MİLYON 361 BİN 85 OLDU



Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %51,8'ini otomobil, %21,4'ünü motosiklet, %14,5'ini kamyonet, %6,8'ini traktör, %3,0'ını kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,6'sını otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

MAYIS AYINDA 752 BİN 150 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI



Mayıs ayında devri(1) yapılan taşıtların %66,9'unu otomobil, %14,5'ini kamyonet, %11,6'sını motosiklet, %3,0'ını traktör, %1,9'unu kamyon, %1,5'ini minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



MAYIS AYINDA 75 BİN 851 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI



Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %16,4'ü Renault, %10,3'ü Volkswagen, %7,5'i Hyundai, %6,7'si Toyota, %5,7'si Peugeot, %5,2'si TOGG, %4,9'u Skoda, %4,8'i Fiat, %3,9'u Opel, %3,8'i Citroen, %3,2'si Mercedes-Benz, %3,1'i Kia, %3,0'ı BMW, %2,8'i Chery, %2,3'ü Nissan, %2,0'ı Audi, %1,6'sı Mini, %1,5'i Volvo, %1,4'ü Dacia, %1,4'ü Ford ve %8,8'i diğer(2) markalardan oluştu.



OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE 767 BİN 999 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI



Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %14,7 azalarak 767 bin 999 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %19,5 artarak 22 bin 837 adet oldu. Böylece Ocak-Mayıs döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 745 bin 162 adet artış gerçekleşti.

OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN %40,7'Sİ BENZİN YAKITLIDIR



Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 382 bin 385 adet otomobilin %40,7'si benzin, %32,2'si hibrit, %18,4'ü elektrikli, %7,8'i dizel ve %0,9'u LPG yakıtlıdır. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 786 bin 370 adet otomobilin ise %32,2'si dizel, %31,0'ı benzin, %29,5'i LPG, %4,6'sı hibrit ve %2,5'i elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.

OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI



Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 382 bin 385 adet otomobilin %32,7'si 1300 ve altı, %16,1'i 1401-1500, %13,3'ü 1501-1600, %9,9'u 1301-1400, %8,7'si 1601-2000, %0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.



OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN 160 BİN 405'İ GRİ RENKLİDİR



Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 382 bin 385 adet otomobilin %41,9'u gri, %25,6'sı beyaz, %11,6'sı siyah, %9,9'u mavi, %5,6'sı yeşil, %3,4'ü kırmızı, %1,3'ü kahverengi, %0,4'ü turuncu, %0,3'ü sarı ve %0,1'i diğer renklidir.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör