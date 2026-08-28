TÜİK açıkladı: Türkiye dış ticarette vites yükseltti! İhracat Temmuz’da yüzde 2,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2026 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9 artarak 25 milyar 623 milyon dolar, ithalat %5,1 artarak 32 milyar 966 milyon dolar olarak gerçekleşti.
OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE İHRACAT %3,4, İTHALAT %4,7 ARTTI
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,4 artarak 161 milyar 539 milyon dolar, ithalat %4,7 artarak 222 milyar 85 milyon dolar olarak gerçekleşti.
TEMMUZ AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %3,1, İTHALAT %3,6 ARTTI
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2026 Temmuz ayında %3,1 artarak 23 milyar 78 milyon dolardan, 23 milyar 788 milyon dolara yükseldi.
Temmuz ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %3,6 artarak 25 milyar 280 milyon dolardan, 26 milyar 194 milyon dolara yükseldi.
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Temmuz ayında 2 milyar 407 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %3,4 artarak 49 milyar 982 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %90,8 oldu.
DIŞ TİCARET AÇIĞI TEMMUZ AYINDA %13,6 ARTTI
Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %13,6 artarak 6 milyar 463 milyon dolardan, 7 milyar 343 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Temmuz ayında %79,4 iken, 2026 Temmuz ayında %77,7'ye geriledi.
DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE %8,3 ARTTI
Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı %8,3 artarak 55 milyar 923 milyon dolardan, 60 milyar 545 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Temmuz döneminde %73,6 iken, 2026 yılının aynı döneminde %72,7'ye geriledi.
TEMMUZ AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %94,4 OLDU
Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2026 Temmuz ayında imalat sanayinin payı %94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,8 oldu.
Ocak-Temmuz döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %93,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,8 oldu.
TEMMUZ AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %69,4 OLDU
Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2026 Temmuz ayında ara mallarının payı %69,4, sermaye mallarının payı %14,5 ve tüketim mallarının payı %16,0 oldu.
İthalatta, 2026 Ocak-Temmuz döneminde ara mallarının payı %71,2, sermaye mallarının payı %14,0 ve tüketim mallarının payı %14,4 oldu.
TEMMUZ AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU
Temmuz ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 2 milyar 42 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 683 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 349 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 113 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 110 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %28,5'ini oluşturdu.
Ocak-Temmuz döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 13 milyar 286 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 10 milyar 164 milyon dolar ile ABD, 9 milyar 429 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 8 milyar 347 milyon dolar ile İtalya ve 6 milyar 638 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,6'sını oluşturdu.
EN FAZLA İTHALAT YAPILAN ÜLKE ÇİN OLDU
İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Temmuz ayında Çin'den yapılan ithalat 5 milyar 40 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 232 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 521 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 889 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 553 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %43,2'sini oluşturdu.
Ocak-Temmuz döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 31 milyar 350 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 24 milyar 174 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 16 milyar 3 milyon dolar ile Almanya, 11 milyar 500 milyon dolar ile ABD, 8 milyar 803 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %41,3'ünü oluşturdu.
MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %2,6 ARTTI
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2026 Temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat %2,6 arttı, ithalat %7,2 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %2,9, ithalat %5,1 arttı.
YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %4,4 OLDU
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Temmuz ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,4'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %4,4'tür. Ocak-Temmuz döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,9'dur. Ocak-Temmuz döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,7'dir.
Temmuz ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %82,2'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,7'dir. Ocak-Temmuz döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %79,9'dur. Ocak-Temmuz döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,1'dir.
ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2026 YILI TEMMUZ AYINDA 23 MİLYAR 156 MİLYON DOLAR OLDU
Özel ticaret sistemine göre, 2026 yılı Temmuz ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %2,4 artarak 23 milyar 156 milyon dolar, ithalat %3,5 artarak 30 milyar 400 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Temmuz ayında dış ticaret açığı %7,1 artarak 6 milyar 762 milyon dolardan, 7 milyar 243 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Temmuz ayında %77,0 iken, 2026 Temmuz ayında %76,2'ye geriledi.
İHRACAT 2026 YILI OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE 147 MİLYAR 697 MİLYON DOLAR OLDU
Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,1 artarak 147 milyar 697 milyon dolar, ithalat %5,6 artarak 209 milyar 175 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı %9,4 artarak 56 milyar 215 milyon dolardan, 61 milyar 479 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Temmuz döneminde %71,6 iken, 2026 yılının aynı döneminde %70,6'ya geriledi.