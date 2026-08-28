TÜİK açıkladı: Türkiye dış ticarette vites yükseltti! İhracat Temmuz’da yüzde 2,9 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2026 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9 artarak 25 milyar 623 milyon dolar, ithalat %5,1 artarak 32 milyar 966 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE İHRACAT %3,4, İTHALAT %4,7 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2026 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,4 artarak 161 milyar 539 milyon dolar, ithalat %4,7 artarak 222 milyar 85 milyon dolar olarak gerçekleşti.