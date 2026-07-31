TÜİK açıkladı: Türkiye turizmde gücünü koruyor! 2026 ikinci çeyrekte 15,8 milyar dolarlık gelir...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı II. Çeyrek: Nisan-Haziran Turizm İstatistiklerini yayımladı. Buna göre; Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre %2,6 azaldı.

Turizm geliri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan II. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,6 azalarak 15 milyar 865 milyon 339 bin dolar oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 15 milyar 655 milyon 868 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 209 milyon 471 bin dolar oldu. Ziyaretçilerin turizm gelirinin %15,6'sını ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu.

Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte ziyaretçiler tarafından yapılan harcamaların 10 milyar 933 milyon 868 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 722 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.