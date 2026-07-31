TÜİK açıkladı: Türkiye turizmde gücünü koruyor! 2026 ikinci çeyrekte 15,8 milyar dolarlık gelir...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı II. Çeyrek: Nisan-Haziran Turizm İstatistiklerini yayımladı. Buna göre; Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre %2,6 azaldı.
Turizm geliri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan II. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,6 azalarak 15 milyar 865 milyon 339 bin dolar oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 15 milyar 655 milyon 868 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 209 milyon 471 bin dolar oldu. Ziyaretçilerin turizm gelirinin %15,6'sını ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu.
Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize etmektedirler. Bu çeyrekte ziyaretçiler tarafından yapılan harcamaların 10 milyar 933 milyon 868 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 722 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
ZİYARETÇİ SAYISI GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %5,1 AZALDI
Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2026 yılı II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,1 azalarak 15 milyon 581 bin 14 kişi oldu. Ziyaretçilerin %16,2'sini 2 milyon 527 bin 687 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.
Bu çeyrekte ülkemizde geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 113 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 79 dolar oldu.
Bu çeyrekte ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri içindeki paket tur harcamalarının (ülkemize kalan pay) payı %30,2, yeme içme harcamalarının payı %21, uluslararası ulaştırma harcamalarının payı %12,4, konaklama harcamalarının payı ise %11,3 oldu.
Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre paket tur harcamaları (ülkemize kalan pay) %5,5, uluslararası ulaştırma harcamaları %6,1 azaldı. Konaklama harcamaları %11,7, yeme içme harcamaları ise %5,2 arttı.
ZİYARETÇİLER %71,3 İLE EN ÇOK "GEZİ, EĞLENCE, SPORTİF VE KÜLTÜREL FAALİYETLER" AMACIYLA GELDİ
İkinci sırada %16,6 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise %6 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize %60,3 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.
TURİZM GİDERİ GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %7,4 ARTTI
Turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre %7,4 artarak 2 milyar 962 milyon 898 bin dolar oldu. Bunun 2 milyar 88 milyon 862 bin dolarını kişisel, 874 milyon 36 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.
YURT DIŞINI ZİYARET EDEN VATANDAŞLAR GEÇEN YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE %16,5 ARTTI
Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %16,5 artarak 3 milyon 434 bin 172 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 863 dolar olarak gerçekleşti.