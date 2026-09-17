TÜİK açıkladı: Türkiye’de büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin hayvancılık istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, büyükbaş hayvan sayısı haziranda 17 milyon 805 bin oldu. Sığır sayısı aynı ayda geçen yılın aralık ayına göre, yüzde 0,5 artarak 17 milyon 640 bin, manda sayısı ise yüzde 0,2 azalarak 164 bin 508 olarak belirlendi.

Küçükbaş hayvan sayısı aynı ayda 60 milyon 815 bin olarak kaydedildi. Koyun sayısı haziranda geçen yılın aralık ayına göre, yüzde 6 artarak 49 milyon 473 bin, keçi sayısı ise yüzde 1,4 yükselişle 11 milyon 342 bin olarak tespit edildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör