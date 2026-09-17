Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TÜİK açıkladı: Türkiye’de büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı arttı
Giriş Tarihi: 17.09.2026 10:17

TÜİK açıkladı: Türkiye’de büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı arttı

Türkiye'de, haziran sonu itibarıyla büyükbaş hayvan sayısı 17,8 milyon, küçükbaş hayvan sayısı 60,8 milyon olarak kayıtlara geçti.

AA
TÜİK açıkladı: Türkiye’de büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı arttı
  • ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin hayvancılık istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, büyükbaş hayvan sayısı haziranda 17 milyon 805 bin oldu. Sığır sayısı aynı ayda geçen yılın aralık ayına göre, yüzde 0,5 artarak 17 milyon 640 bin, manda sayısı ise yüzde 0,2 azalarak 164 bin 508 olarak belirlendi.

Küçükbaş hayvan sayısı aynı ayda 60 milyon 815 bin olarak kaydedildi. Koyun sayısı haziranda geçen yılın aralık ayına göre, yüzde 6 artarak 49 milyon 473 bin, keçi sayısı ise yüzde 1,4 yükselişle 11 milyon 342 bin olarak tespit edildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #TÜİK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
TÜİK açıkladı: Türkiye’de büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA