TÜİK açıkladı: Türkiye’nin en pahalı ve en ucuz şehirleri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Bölgesel Satınalma Gücü Paritesi (BSGP) sonuçlarını açıkladı.

BSGP 2024 çalışması, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde Türk lirasının satın alma gücündeki farklılıkların belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Çalışmada, ayrıntılı olarak tanımlanmış ortak mal ve hizmet sepeti kullanılarak bölgesel fiyat düzeyi endeksleri elde edildi.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. düzey detayında üretilen endeksler ile farklı bölgelerdeki fiyat düzeylerinin karşılaştırılmasına imkan sağlandı. Bir bölgenin fiyat düzeyi endeksi 100'den büyükse bu bölge Türkiye ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçük ise bu bölge Türkiye ortalamasına göre "ucuz" olarak ifade ediliyor.

Türkiye'nin 2024 yılı sonuçlarına göre, fiyat düzeyi endeksinin en yüksek olduğu bölge 112,6 ile İstanbul, en düşük olduğu bölge ise 91,5 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt oldu. Bu endeks değerleri, İstanbul'un Türkiye ortalamasına göre yüzde 12,6 pahalı, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt'in ise yüzde 8,5 daha ucuz olduğunu gösteriyor.