TÜİK açıkladı: Türkiye’nin hizmet ihracatı 2025’te 125 milyar dolara dayandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri verilerini yayımladı. Buna göre; Hizmet ihracatı 124,9 milyar dolar, hizmet ithalatı ise 61,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Uluslararası hizmet ticareti istatistiklerine göre, hizmet ihracatı 2024 yılında 117,3 milyar dolar iken 2025 yılında %6,5 artarak 124,9 milyar dolar oldu. Hizmet ithalatı ise 2024 yılında 56,4 milyar dolar iken 2025 yılında %9,6 artarak 61,9 milyar dolar oldu.

HİZMET İHRACATI İÇERİSİNDE EN BÜYÜK PAYI %48,1 İLE SEYAHAT HİZMETLERİ ALDI

Genişletilmiş ödemeler dengesi hizmetler sınıflamasına göre seyahat hizmetlerinin toplam ihracat içindeki payı 2024 yılında %48,0 iken 2025 yılında %48,1 oldu. İkinci sırada yer alan taşımacılık hizmetlerinin 2024 yılında %35,1 olan payı 2025'te %34,1 oldu. Hizmet ihracatında 2025 yılında üçüncü sırada %6,3 pay ile "diğer iş hizmetleri" sektörü yer aldı.

TAŞIMACILIK HİZMETLERİ İHRACATI 2025 YILINDA 42 MİLYAR 571 MİLYON DOLAR OLDU

Seyahat hizmetinden sonraki en büyük paya sahip taşımacılık hizmetlerinde 2024 yılında yapılan ihracat 41 milyar 125 milyon dolar iken 2025'te %3,5 artışla 42 milyar 571 milyon dolar oldu. Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatı 2025 yılında bir önceki yıla göre %25,3 artarak 6 milyar 724 milyon dolar oldu.

HİZMET İTHALATINDA TAŞIMACILIK %32,0 PAY İLE İLK SIRADA YER ALDI

Taşımacılığın toplam hizmet ithalatı içindeki payı 2024 yılında %38,1 iken 2025 yılında %32,0 oldu. İkinci sırada yer alan "diğer iş hizmetleri"nin payı ise 2024 yılında %16,1 iken 2025'te %16,9 oldu. Hizmet ithalatındaki payı 2025 yılında %14,5 olan seyahat hizmetleri sektörü, üçüncü sırada yer aldı.

EN FAZLA HİZMET TİCARETİ (SEYAHAT HARİÇ) AVRUPA BİRLİĞİ İLE YAPILDI

Seyahat hizmetleri dışındaki hizmetlerde Avrupa Birliği ülkelerine 2025 yılında yapılan hizmet ihracatı 25 milyar 330 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat ise 9 milyar 259 milyon dolar oldu. İthalatta 2025 yılında Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan ithalatın 24 milyar 733 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatın da 6 milyar 452 milyon dolar olduğu görüldü.

Avrupa Birliği ülkeleri 2025 yılında, Türkiye'nin seyahat hariç hizmet ihracat ve ithalatında başı çeken ülke grubu oldu. Avrupa Birliği ülkeleri, %37,9 ile toplam hizmet ihracatı içinde en büyük paya sahip ülke grubu oldu. Toplam hizmet ithalatının ise %45,3'ü Avrupa Birliği ülkeleri ile yapıldı.

HİZMET İHRACATINDA (SEYAHAT HARİÇ) İLK SIRAYI AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, İTHALATINDA İSE İRLANDA ALDI

Seyahat hizmeti dışındaki diğer hizmetlerin toplam ihracatının 2025 yılında %31,0'i Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Birleşik Krallık ile gerçekleşti. Hizmet ihracatında %12,9'luk payla ve 8 milyar 338 milyon dolarlık ihracatla ilk sırayı Amerika Birleşik Devletleri alırken ikinci sırada %11,5'lik payla Almanya, üçüncü sırada ise %6,6'lık payla Birleşik Krallık yer aldı.

İthalatta ise 2025 yılında %12,6'lık payla ve 6 milyar 667 milyon dolarla ilk sırayı İrlanda alırken ikinci sırada 4 milyar 797 milyon dolar ve %9,1'lik payla Birleşik Krallık, üçüncü sırada ise %8,3'lük pay ve 4 milyar 378 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri yer aldı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör