TÜİK açıkladı: Türkiye’ye göç arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Uluslararası Göç İstatistikleri verilerini yayımladı. Buna göre; Yurt dışından Türkiye'ye 393 bin 829 kişi göç etti.

Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025 yılında, bir önceki yıla göre %25,2 artarak 393 bin 829 kişi oldu. Göç eden nüfusun %56,6'sını erkekler, %43,4'ünü ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 91 bin 952'sini Türk vatandaşları, 301 bin 877'sini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

TÜRKİYE'DEN YURT DIŞINA 403 BİN 216 KİŞİ GÖÇ ETTİ

Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre %5 azalarak 403 bin 216 oldu. Göç eden nüfusun %55,3'ünü erkekler, %44,7'sini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 155 bin 119'unu Türk vatandaşları, 248 bin 97'sini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

EN FAZLA 20-24 VE 25-29 YAŞ GRUBUNDAKİ NÜFUS GÖÇ ETTİ

Türkiye'ye 2025 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin %16,3 ile 20-24 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu %13,7 ile 25-29 ve %11,5 ile 30-34 yaş grubu izledi.

Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin %14,3 ile 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu %12,5 ile 20-24 ve %12 ile 30-34 yaş grubu izledi.

YURT DIŞINDAN EN FAZLA GÖÇ ALAN VE YURT DIŞINA EN FAZLA GÖÇ VEREN İL İSTANBUL OLDU

Türkiye'ye 2025 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, %42,2 ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u %9,1 ile Antalya, %6,7 ile Ankara, %3,1 ile İzmir ve %2,9 ile Bursa takip etti.

Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise %35,4 ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul'u %8,7 ile Ankara, %6,5 ile Antalya, %4,3 ile Mersin ve %3,7 İzmir izledi.

TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI NÜFUSUN %23,4'ÜNÜ TÜRKMENİSTAN VATANDAŞLARI OLUŞTURDU

Türkiye'ye 2025 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı %23,4 ile Türkmenistan vatandaşları aldı. Türkmenistan'ı %8,3 ile Azerbaycan, %6,9 ile Özbekistan, %6,1 ile Mısır ve %5,8 ile Afganistan vatandaşları izledi.

Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı %15,7 ile Irak vatandaşları aldı. Irak'ı %11,2 ile Afganistan, %7,6 ile Rusya Federasyonu, %6,3 ile İran ve %5,7 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör