TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Nisan ayı Ücretli Çalışan İstatistiklerini yayımladı. Buna göre; Ücretli çalışan sayısı yıllık %2,0 arttı.



Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,0 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 662 bin 751 kişi iken, 2026 yılı Nisan ayında 15 milyon 968 bin 711 kişi oldu.



Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2026 Nisan ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %2,4 azaldı, inşaat sektöründe %6,8 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %3,4 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK %0,5 ARTTI



Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Nisan ayında bir önceki aya göre %0,5 arttı.



Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2026 Nisan ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,3 arttı, inşaat sektöründe %1,1 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,5 arttı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör