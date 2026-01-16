Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı kasımda arttı
Giriş Tarihi: 16.01.2026 10:12

TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı kasımda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Ücretli çalışan sayısı yıllık %1,0 arttı.

TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı kasımda arttı
  • ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Kasım ayı Ücretli Çalışan İstatistiklerini yayımladı. Buna göre; Ücretli çalışan sayısı yıllık %1,0 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,0 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 740 bin 143 kişi iken, 2025 yılı Kasım ayında 15 milyon 891 bin 801 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Kasım ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %3,6 azaldı, inşaat sektöründe %6,4 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %2,4 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK %0,1 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Kasım ayında bir önceki aya göre %0,1 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Kasım ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,2 azaldı, inşaat sektöründe %0,5 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,2 arttı.

ARKADAŞINA GÖNDER
TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı kasımda arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz