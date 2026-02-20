TÜİK açıkladı: Yılın son çeyreğinde istihdam arttı, ücretler yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı IV. Çeyrek: Ekim-Aralık İşgücü Girdi Endekslerini yayımladı. Buna göre; İstihdam endeksi yıllık %1,1 arttı.



Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %3,6 azaldı, inşaat sektöründe %6,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %2,6 arttı.



ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ YILLIK %1,1 ARTTI



Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %2,4 azaldı, inşaat sektöründe %6,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %1,9 arttı.



BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YILLIK %36,5 ARTTI



Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %31,3, inşaat sektöründe %41,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %39,3 arttı.

İSTİHDAM ENDEKSİ ÇEYREKLİK %0,3 ARTTI



Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %0,8 azaldı, inşaat sektöründe %1,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %0,6 arttı.



ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ ÇEYREKLİK %1,6 ARTTI



Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %2,1, inşaat sektöründe %0,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %1,5 arttı.



BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %7,1 ARTTI



Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %7,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %7,2, inşaat sektöründe %6,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %7,2 arttı.



SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK %34,2 ARTTI



Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %34,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %33,0, inşaat sektöründe %32,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %36,2 arttı.



SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YILLIK %35,0 ARTTI



Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %35,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %34,5, inşaat sektöründe %32,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %36,6 arttı.



SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK %30,3 ARTTI



Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %30,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %25,9, inşaat sektöründe %33,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %33,9 arttı.

SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %5,0 ARTTI



Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %5,0 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %4,5, inşaat sektöründe %5,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %5,1 arttı.



SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %5,4 ARTTI



Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %5,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %5,0, inşaat sektöründe %5,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %5,6 arttı.



SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK %2,6 ARTTI



Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı IV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %2,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %2,2, inşaat sektöründe %2,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde %2,7 arttı.