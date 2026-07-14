TÜİK açıkladı: Yumurta üretimi Mayıs’ta arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Mayıs ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini yayımladı. Buna göre; Tavuk eti üretimi 202 bin 336 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,86 milyar adet olarak gerçekleşti.



Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi %21,6 arttı, kesilen tavuk sayısı %16,8 azaldı, tavuk eti üretimi %16,3 azaldı. Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi %18,1 arttı, kesilen tavuk sayısı %1,1 azaldı, tavuk eti üretimi %2,2 azaldı.

Bir önceki ay 236 bin 310 ton olan tavuk eti üretimi Mayıs ayında %14,4 oranında azalarak 202 bin 336 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 844 milyon 973 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Mayıs ayında %0,7 oranında artarak 1 milyar 857 milyon 150 bin adet oldu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör